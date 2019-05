© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emiliano Viviano di ritorno a Brescia: è l'ultima suggestione di mercato per le rondinelle, che dopo la promozione pensano alla costruzione di una rosa che possa mantenere la massima categoria. Il portiere sarebbe un rinforzo degno di tal nome, proprio lui che da Brescia era partito, crescendo in B fra il 2006 e il 2009, e a Brescia tornerebbe adesso più che volentieri, a 33 anni, dopo tanta Serie A. BresciaOggi rivela che il suo arrivo parrebbe preludere a una cessione di Enrico Alfonso. Lorenzo Andrenacci ha rinnovato il contratto: può restare come dodicesimo. In calo le quotazioni di Stefano Sorrentino.