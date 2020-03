Brescia, sei giorni per ripartire. Balotelli ha ragione, non ci possono essere certezze sulla ripresa

Sei giorni per ripartire. Il Brescia si ferma, come tutto il calcio italiano: la società lombarda, tramite un comunicato ufficiale, ha decretato lo stop delle attività della prima squadra fino a mercoledì 18 marzo. Una settimana per potersi fermare a riflettere anche in vista della ripresa: il paese vive nell'incertezza, nessuno sa quando finirà l'emergenza. Non si gioca, ma prima o poi si dovrà tornare in campo: i biancoblù devono farsi trovare pronti, anche perché bisognerà fare i conti con la classifica.

ATTIVITÀ SOSPESE - Tramite i propri canali ufficiali la società ha confermato lo stop delle attività. Una precauzione dopo la conference call che ha coinvolto tutti i medici dei club di A. Giusto fermare tutto, non solo le partite. Anche durante la settimana i giocatori possono venire a contatto, meglio non correre nessun rischio. La data prevista per il ritorno in campo - almeno per il momento e salvo ulteriori decisioni - è quella di mercoledì 18 marzo. Non sono esclusi altri colpi di scena, tutto può accadere in una situazione di incertezza totale.

INCERTEZZA TOTALE - La Champions si ferma a metà, in Europa League si è giocato normalmente a porte chiuse. I Governi degli altri paesi, invece, stanno cercando di capire ancora qual è la gravità della situazione. L'Italia si è mossa con anticipo, ma è ovvio che la situazione può ancora evolversi. Probabilmente ha ragione Mario Balotelli: "secondo me non si riprenderà il 3 aprile. La Champions? Devono fermarla". Tra possibili stop e tanto caos, bisogna soltanto fermarsi e riflettere. Poi la testa tornerà inevitabilmente al campo, ma soltanto quando tutto sarà finito.