Brescia, sempre più vicino il finlandese Skrabb. Atteso in serata in Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aggiornamenti su Simon Skrabb, nome uscito nelle ultimissime ore per il mercato del Brescia. Secondo Sky Sport, il centrocampista finlandese classe '95 è vicinissimo a vestire la maglia delle Rondinelle: è infatti atteso in serata in Italia, per poi sostenere domani le visite mediche. Dal 2017 il giocatore milita nell'IFK Norrkoping.