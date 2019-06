Brescia, sfida al Bologna per l'esterno Basta: si libererà dalla Lazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul mercato del Brescia, dove oggi Eugenio Corini ha confermato la sua permanenza. Secondo Tuttosport, le Rondinelle stanno valutando con forza l'ipotesi di arrivare a Dusan Basta. L'esperto esterno destro è in scadenza in estate con la Lazio con cui non rinnoverà il contratto: oltre al Brescia, sul giocatore c'è anche il Bologna.