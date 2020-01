Brescia, si avvicina il Bologna. Colpi last minute nelle ultime ore?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bologna sarà una tappa fondamentale per il campionato del Brescia. Non tanto per i punti - siamo ancora alla terza giornata di ritorno - quanto per il morale. Sembra una frase fatta, talvolta anche banale, ma che fa la differenza quando giochi bene ma non raccogli nulla. È successo con il Milan, ma anche in tante altre occasioni: bisogna assolutamente oltrepassare questo ostacolo, altrimenti ci si trascina dietro una serie di ansie e paure che rischiano di peggiorare le cose.

Dal mercato, poi, non sono arrivati moltissimi spunti positivi: Bjarnason è un uomo d'esperienza, ma Skrabb ha ancora tutto da dimostrare. Mancano circa 12 ore al termine ultimo, Cellino può ancora correre ai ripari e piazzare il colpo last minute. Ad ogni modo tutto dipenderà dai risultati, ma soprattutto da Bologna. Un match necessario per poter tornare a sorridere e sfruttare il fattore esterno tanto caro agli uomini di Corini.

ANDAMENTO ESTERNO - Dieci punti in dieci partite. Non male come andamento esterno per il Brescia, le Rondinelle hanno conquistato 3 vittorie su 4 lontano dal Rigamonti. La squadra di Eugenio Corini ha un andamento migliore lontano dal proprio pubblico, un dato interessante che può essere sfruttato anche per la sfida di sabato pomeriggio. È necessario ripartire da questi risultati, proprio per cancellare momenti difficili in cui arriva la prestazione, ma non i punti.

COLPI LAST MINUTE? - Il mercato si avvia verso la chiusura, ma al momento il Brescia ancora non si è mosso concretamente. Piace De Maio, una pedina importante per rinforzare la difesa, nel taccuino c'è anche Abate. Il tutto però dovrà essere definito nelle prossime ore, anche se non sarà semplice muoversi durante l'ultimo giorno utile. Il colpo last minute, all'ultimo istante utile, può davvero cambiare qualcosa in casa biancoblù? Arrivi o partenze, la squadra di Corini deve necessariamente iniziare ad inanellare risultati positivi, serve un cambio di rotta notevole già da domani pomeriggio.