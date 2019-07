Brescia, si pensa alla difesa: tre nomi per rinforzare il reparto arretrato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre nomi per la difesa. Il Brescia inizia a muoversi sul mercato e nelle ultime ore le rondinelle stanno cercando rinforzi per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Al momento il problema principale riguarda proprio la difesa, visto che in mediana non ci sono problemi, così come in attacco: serve soltanto qualche elemento in più per poter allungare la panchina.

Il primo nome è quello di Luka Bogdan. Massimo Cellino ha avviato la trattativa per poter arrivare ad uno dei migliori talenti: il tutto dipenderà anche dalle richieste del Livorno, ma al momento i due presidenti hanno un ottimo rapporto. Il difensore croato si è messo in mostra nella scorsa stagione e potrebbe essere uno dei primi acquisti in vista della prossima stagione.

Per la corsia mancina si pensa anche a Giuseppe Pezzella, esterno dell'Udinese che ha giocato sei mesi in prestito al Genoa. Un calciatore che può occupare anche la fascia destra: un colpo in prospettiva vista l'età, ma il club friulano potrebbe valutare diverse formule, tra cui l'ipotesi del prestito. A 21 anni ha già collezionato 43 presenze in serie A e può dare il suo contributo ad una società come il Brescia.

La terza ipotesi, ma non per ordine di importanza, riguarda Giangiacomo Magnani. Al momento rimane una suggestione, anche perché il calciatore ha trovato spazio nel Sassuolo e difficilmente la società neroverde lo manderà via. Tutto può accadere, ma sicuramente le rondinelle dovranno spostarsi inevitabilmente su altri obiettivi.

La strategia di mercato, al momento, riguarda soltanto il pacchetto arretrato. Poi bisogna anche capire chi rimarrà negli altri reparti: se si riuscirà a riconfermare i pezzi da 90, bisognerà puntare su alcuni elementi in grado di poter rinforzare la panchina. Nel caso in cui ci dovessero essere alcune cessioni eccellenti Cellino e il suo staff dovranno muoversi in altre direzioni.