Brescia, si riparte da Delneri e Diego Lopez: nel bene o nel male c'è c'è sempre un'altra stagione

"C'è sempre un'altra stagione". Parole di Nick Horby nel famoso Febbre a 90°. Non siamo a Londra e non si parla di titoli o coppe, ma anche per il Brescia c'è pur sempre un altro campionato. Non sarà facile riprendersi dopo la batosta nel derby, ma comunque bisogna giocarsi le ultime giornate. La matematica, per il momento, non condanna nessuno. Difficile anche capire da dove ripartire, anche se Massimo Cellino ha dato un segnale positivo: il piano c'è, la categoria si vedrà al termine dell'attuale campionato. Dopo un'annata difficile avrebbe poco senso parlare adesso di punti, salvezza e altro ancora.

Ancora Diego Lopez? - Il Brescia indipendentemente dalla classifica attuale pensa anche al futuro. Il presidente delle Rondinelle non vuole cambi per quanto riguarda la guida tecnica, le scelte verranno però fatte al termine del campionato. Il contratto dell'allenatore uruguiano scade nel 2022 e potrebbe essere un buon punto di ripartenza in vista del prossimo anno. Nei prossimi giorni verrà probabilmente ufficializzato anche Luigi Delneri come direttore dell'area tecnica, altro segnale di rinascita da parte del numero uno del Brescia. Inutile piangersi addosso, meglio pensare al futuro.

Occhio alla SPAL - Domenica al Rigamonti arriva la SPAL, l'obiettivo rimane quello dei tre punti. Una vittoria darebbe il giusto morale alla squadra di Lopez per poter portare a termine il campionato. Poi bisognerà risolvere le questioni più spinose, come quella relativa al contratto di Mario Balotelli. In caso di retrocessione non ci sarà il rinnovo automatico, al contrario sarà necessario affidarsi ad altri metti per risolvere la situazione. Prima i verdetti, poi si penserà alla prossima stagione e alle varie decisioni da prendere.