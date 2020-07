Brescia, si riparte "dall'esperienza": contatti con l'ex Genoa Perinetti

Giorgio Perinetti, ex direttore generale del Genoa, potrebbe sposare il progetto Brescia. Secondo quanto riportato da Sky Sport le parti avrebbero già avuto dei contatti in vista della prossima stagione: Cellino vuole tornare subito in A e per farlo sta cercando di affidarsi a uomini di esperienza.