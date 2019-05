Brescia, sirene per Corini: ci pensano Cremonese e Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio alla situazione di Eugenio Corini nelle pagine sportive del Giornale di Brescia in edicola. Il tecnico nonostante la promozione in Serie A non è infatti sicuro della sua permanenza, ci sono diversi punti da chiarire con il patron Cellino con un incontro chiarificatore per decidere se continuare assieme fissato nei prossimi giorni. Nel frattempo l’allenatore è al centro dell’interesse di diversi club: in Serie B piace molto alla Cremonese che vorrebbe costruirgli uno squadrone per puntare alla promozione, mentre in Serie A c’è il Sassuolo qualora De Zerbi dovesse salutare a fine anno.