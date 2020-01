© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia nelle ultime ore ha contattato il Sassuolo per due giocatori che interessano molto al tecnico Corini. Il primo è Mehdi Bourabia, centrocampista marocchino classe '91. Il secondo è Davide Frattesi, che però attualmente si trova già in prestito all'Empoli in Serie B. A riportarlo è Sky Sport.