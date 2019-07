© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Brescia guarda a Verona per rinforzare la rosa di mister Corini. Come riporta Tuttosport, infatti, le 'Rondinelle' avrebbero sondato il terreno in casa Chievo per il difensore Nenad Tomovic e il jolly di centrocampo/attacco Emanuele Giaccherini.