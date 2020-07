Brescia, sondaggio del Benevento per Torregrossa: l'attaccante può partire

vedi letture

Sondaggio del Benevento con il Brescia, per Ernesto Torregrossa. I sanniti, neopromossi in Serie A, vorrebbero regalarsi l'attaccante, che in questa stagione ha avuto alti e bassi in Serie A ma che ha dimostrato di poter essere un'ottima arma nel massimo campionato italiano, tanto da indurre lo stesso Benevento a provare a puntare su di lui per la prossima stagione.