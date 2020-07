Brescia-SPAL 2-1, la doppietta di Zmrhal condanna gli estensi alla serie B

Il Brescia ribalta la gara e vince la sfida con la SPAL. 2-1 il punteggio finale in favore delle Rondinelle, doppietta di Zmrhal. A nulla è servito il gol di Dabo nel primo tempo per la SPAL.

Le scelte iniziali - Tanti cambi per Lopez, cinque undicesimi diversi rispetto all'ultima giornata contro l'Atalanta. Torna Joronen in porta, in difesa invece non ci sarà Chancellor ma Papetti al fianco di Mateju con Sabelli e Semprini sugli esterni. In mezzo al campo titolare Sandro Tonali dopo la panchina di Bergamo, al suo fianco Dessena con sugli esterni Zmrhal e Spalek. Davanti la coppia confermata formata da Donnarumma e Torregrossa. 4-4-2 per Luigi Di Biagio con diversi assenti e Sergio Floccari in panchina. L'esperto attaccante dei ferraresi fa spazio ad Alberto Cerri al fianco di Andrea Petagna. In mezzo al campo nuovamente Tunjov largo a sinistra, sulla corsia opposta D'Alessandro mentre in mezzo Missiroli e Dabo. In difesa ok Vicari con Salamon mentre da terzini saranno impiegati Cionek e Reca.

Regna la noia al Rigamonti - Le ultime due squadre della serie A sembrano essere ormai rassegnate alla retrocessione. E lo spettacolo ne risente. Un primo tempo noioso, con zero occasioni da ambo le parti.

Dabo all'improvviso porta in vantaggio la SPAL - Come un fulmine a ciel sereno, la SPAL passa in vantaggio: grande pallone di Simone Missiroli che alza in area di rigore per l'ingresso di Dabo che calcia addosso a Joronen. La palla, dopo essere rimpallata su Joronen, torna su Dabo e finisce in rete.

Donnarumma si divora il pari - Il Brescia riparte bene nella ripresa e spinge sull'acceleratore alla ricerca del gol del pari. Al minuto 53 le Rondinelle sfiorano il gol: lancio in profondità per Torregrossa che vede l'inserimento in area di rigore di Donnarumma e lo serve ma il destro ad incrociare dell'ex Empoli termina di un soffio a lato.

Zmrhal pareggia i conti - Solo Brescia in campo nella ripresa. Dopo l'occasione di Donnarruma, la squadra di Lopez pareggia i conti con Zmrhal. Apertura panoramica di Tonali per Martella sulla corsia mancina, pallone messo in mezzo per Donnarumma che spalle alla porta vede l'inserimento di Zmrhal che con il sinistro di prima intenzione non lascia scampo a Letica.

La giornata di Zmrhal, doppietta e vittoria - In pieno recupero il Brescia completa la rimonta. Doppietta di Zmrhal, il numero 8, servito da Donnarumma calcia ad incrociare e trova la rete della vittoria che condanna la SPAL alla serie B matematica.