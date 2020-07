Brescia-SPAL 2-1, le pagelle: Zmrhal eroe inaspettato, assente l'attacco estense

Brescia-SPAL 2-1

Brescia

Joronen 6 - Sfortunato in occasione del gol Dabo: riesce ad intercettare la prima conclusione del francese, ma la palla, dopo un rimpallo, termina in rete.

Sabelli 6 - Difende bene sulla sua corsia, ci prova anche su calcio di punizione.

Papetti 5,5 - In difficoltà nel primo tempo, migliora nella ripresa

Matějů 5 - Perde la marcatura di Dabo in occasione del gol del vantaggio della SPAL.

Semprini 6 - Nel primo tempo non deve compiere particolari interventi, nella ripresa, con l'ingresso di Strefezza, soffre un po' di più ma se la cava egregiamente.

Špalek 5 - Un fantasma nel primo tempo. Prende anche un giallo costringendo Lopez alla sostituzione. (Dal 46' Skrabb 6 - Entra ad inizio ripresa, ma non ha neanche il tempo per mettersi in mostra. Costretto ad uscire per infortunio. Dal 63' Martella 6,5 - Entra a freddo ma è subito protagonista. Nel vivo del gioco, ottima mezz'ora di gioco)

Tonali 5,5 - Troppo nervoso, 90 minuti di battibecco con Dabo. Rischia anche qualcosa quando, dopo un contrasto, cadendo alza la gamba e colpisce al petto il centrocampista della SPAL

Dessena 6 - Bene in entrambe le fasi, raddoppia sul portatore di palla.

Zmrhal 7 - Si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Trova la rete del pari con una bella conclusione di prima intenzione su assist di Donnarumma. È la sua serata, in pieno recupero sfrutta l'assist di Torregrossa e trova la doppietta personale che vale la vittoria e condanna la SPAL alla serie B.

Torregrossa 6 - Una boa in attacco. Cresce col passare dei minuti, tiene alta la squadra e fa tantissime sponde per i suoi compagni d'attacco.

Donnarumma 7 - Ha una bella occasione per pareggiare ad inizio ripresa, ma sbaglia al momento del tiro. Si riscatta pochi minuti dopo con un bell'assist per Zmrhal. Si ripete nel finale con un altro assist, sempre per Zmrhal.

Diego Lopez 6,5 - Brutto primo tempo, la sua squadra cambia volto nella ripresa e trova il pari. In pieno recupero arriva anche la rete della meritata vittoria. Pochi cambi, ma giusti.

SPAL

Letica 6 - Non può nulla sulle due reti di Zmrhal.

Cionek 5,5 - Dalla sua parte il Brescia sfonda con costanza, soprattutto nella ripresa.

Salamon 5,5 - Torregrossa è un cliente scomodo. Duello fisico in area di rigore, l'attaccante delle Rondinelle nella ripresa ha la meglio.

Vicari 5 - Primo tempo senza correre troppo pericoli, nella ripresa sbaglia praticamente tutto ed il Brescia ne approfitta.

Reca 5 - Brutta prestazione sulla fascia, condita anche da un giallo evitabile.

D'Alessandro 6 - Una prestazione tutto sommato positiva. Esce stremato nella ripresa (Dal 62' Strefezza 6 - Porta la sua velocità sulla fascia. La SPAL retrocede, Strefezza forse meriterebbe di restare in A)

Missiroli 6 - L'assist per la rete di Dabo è spettacolare. Ha esperienza da vendere, ma non basta alla SPAL.

Dabo 6 - Bella giocata in occasione del gol del momentaneo vantaggio della SPAL. Per tutta la gara va in scena un battibecco con Tonali, gara molto nervosa.

Tunjov 5,5 - Titolare a sorpresa, non riesce a dare il suo contributo alla gara. (Dall'87 Valoti S.V)

Cerri 5 - Praticamente nullo per tutta la gara, non è mai pericoloso.

Petagna 5 - Un po' meglio rispetto al compagno d'attacco, ma la sua prestazione è l'emblema della stagione della SPAL.

Luigi Di Biagio 5 - Dopo un primo tempo tutto sommato discreto, con tanto di gol nel finale, la sua SPAL si arrende nella ripresa, incassa due gol e saluta la serie A con largo anticipo.