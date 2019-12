Brescia, squadra in ritiro a Roma a partire dal 27 dicembre

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini, scrive la Gazzetta dello Sport, ha deciso di portare la squadra in ritiro nei giorni immeidatamente successivi al Natale. Il suo Brescia partirà per la Capitale il 27 e rientrerà il 30 o il 31. La scelta è stata fatta per un discorso climatico e a Roma le Rondinelle giocheranno anche un'amichevole (ancora da decidere).