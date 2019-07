Il Corriere di Brescia informa che, per quanto riguarda Alfredo Donnarumma, vero e proprio trascinatore per le Rondinelle in Serie A grazie ai 25 gol da lui realizzati nella scorsa cadetteria, il periodo del gelo sembra essere passato. L'attaccante, ieri, è rientrato in città per le visite, e il suo contratto con il Brescia, nonostante le precedenti querelle tra il suo agente Giuffredi e il presidente Cellino, sarà parzialmente adeguato.