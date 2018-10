Brescia, su Tonali piomba il Chelsea. Pronti 23 milioni di euro

MILAN, PAQUETA' IN ITALIA A DICEMBRE. NAPOLI, ASSALTO A PIATEK. FIORENTINA, SU MILINKOVIC SI MUOVE IL TOTTENHAM JUVENTUS Nel corso della tavola rotonda al Festival dello Sport di Trento, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 ottobre

Chelsea, Hazard nominato giocatore del mese in Premier League

Lewandowski esalta Piatek: "Ottimista per il futuro con uno come lui"

Kroos: "Real in crisi? Non sono preoccupato, è una nuova sfida"

Nations League, Lega C: Finlandia a punteggio pieno, ok la Grecia

Inghilterra, Southgate: "Non possiamo giocare solo con un modulo"

Si allunga la lista delle squadre interessate al gioiello del Brescia Sandro Tonali. Il giocatore, classe 2000, interessa a tutte le big italiane, ma dall'Inghilterra parlano di un'offerta pronta dal Chelsea di Maurizio Sarri, disposto a mettere sul piatto 23 milioni di euro. Lo riporta The Sun .

