Brescia su Zapata. Ma il colombiano aspetta un cenno del Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In scadenza di contratto col Milan, il difensore colombiano Cristian Zapata è finito nel mirino del Brescia, club alla ricerca di un centrale di difesa d'esperienza in vista della prossima stagione. Il calciatore classe '86 però non ha ancora risposto alle rondinelle: aspetta di conoscere il nuovo organigramma del Milan e se - eventualmente - da parte del club rossonero può esserci l'interesse nel rinnovare il contratto che scadrà a fine mese.