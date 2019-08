© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giuseppe Pezzella potrebbe salutare l'Udinese ma non finire al Parma. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sul terzino 21enne dell'Udinese si è fatto avanti anche il Brescia, pronto a sfidare i gialloblù per arrivare al prospetto in forza al club friulano.