Brescia, test e visite mediche effettuate: ma la ripresa resta in bilico

Tutto in bilico. Dopo il via libera da parte del Governo e l'intesa iniziale sul protocollo, la serie A ha fatto marcia indietro. Regole troppo stringenti e di difficile applicazione, queste le motivazioni alla base del cambio di rotta da parte di alcuni club del massimo campionato. Il Brescia al momento non si esprime né sulla ripresa individuale né su quella collettiva: dopo le visite mediche e i test ematici degli scorsi giorni alcuni giocatori sono tornati sul campo di Torbole per effettuare sedute individuali, ma da parte della società non c'è stata nessuna comunicazione a riguardo. Come per il protocollo medico che, a quanto pare, rischia di scatenare il caos.

NESSUN SEGNALE - Da Brescia, nel frattempo, non arriva nessuna indicazione. Massimo Cellino ha ribadito più volte la volontà di non riprendere il campionato, anche se negli ultimi giorni il numero uno delle Rondinelle ha fatto marcia indietro: è necessario ripartire, anche perché la questione economica gioca un ruolo fondamentale.

Le problematiche sollevate nelle ultime ore potrebbero creare ancor più confusione, l'incontro di questa mattina sarà probabilmente decisivo per la ripartenza del campionato. Cellino e il suo Brescia, almeno per il momento, non si schierano: la faccenda si complica e ogni decisione avrà un peso specifico notevole sul futuro dell'attuale stagione.

ORGANIZZAZIONE - Una volta sciolto l'ennesimo nodo, la società biancoblù dovrà pensare al futuro. Sicuramente il protocollo medico-sanitario è di difficile applicazione nel nuovo centro sportivo, ancora in costruzione. I campi a disposizione e la palestra possono essere sfruttate, ma rimane l'incognita sul ritiro: se verrà confermato come conditio sine qua non dal Governo e dal CTS per la ripresa, Cellino dovrà correre ai ripari e organizzare il tutto in una struttura differente. Sempre se eventuali obblighi non cambieranno ancora una volta le carte in tavola.