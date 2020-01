© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, ha parlato a Sky Sport al termine del primo tempo finito 0-0 contro il Milan: "Ci crediamo come abbiamo sempre fatto. Ce la siamo sempre giocata in questo campionato, quindi anche oggi sarà così. Nel secondo tempo dobbiamo continuare a giocare come in questo primo"