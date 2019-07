Brescia, Tonali e Torregrossa rinnovano. E resta il sogno Balotelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Brescia della grande cavalcata - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è confermato nella sua fisionomia in ToTo: Sandro Tonali, Ernesto Torregrossa, i big sui quali Cellino conta tanto, e che tanto importanti sono stati per la vittoria del campionato, rimangono nonostante le offerte. Tonali, playmaker cresciuto nel vivaio e reduce dall’Europeo Under 21, scadrebbe nel 2021; Torregrossa, polivalente dell’attacco, rilevato un anno e mezzo fa dal Verona che non aveva mai puntato su di lui, nel 2020: entrambi prolungano il contratto, con ogni probabilità fino al 2023. Nuovi arrivi, conferme importanti. E un sogno, difficile ma non impossibile: Mario Balotelli.