Brescia, Tonali ormai è ad un passo dall'addio. Attenzione anche a Donnarumma e Torregrossa

vedi letture

La retrocessione in serie A ha inevitabilmente cambiato le carte in tavola. Il Brescia di Massimo Cellino dovrà concentrarsi soprattutto sul mercato in uscita: Sandro Tonali è ormai ad un passo dall'addio, ma attenzione anche alle voci su Donnarumma e Torregrossa. Entrambi gli attaccanti sono corteggiati, per non parlare di Sabelli: l'obiettivo delle Rondinelle - oltre ad organizzare una campagna acquisti in entrata per la B - è quello di limitare i danni in uscita.

Addio Tonali - Il primo a salutare sarà Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia vuole l'Inter, l'accordo tra le parti c'è: si va verso la fumata bianca nei prossimi giorni, ma ormai il talento classe 2000 non sarà più un giocatore dei biancoblù nella prossima stagione. Viviani ha già dimostrato di saperci fare, ma serve un centrocampista di maggior esperienza per poter allungare una coperta cortissima.

Attacco spuntato - I dubbi maggiori riguardano anche il reparto offensivo. Nel campionato di A ci sono stati ben 5 attaccanti contemporaneamente, anche se per svariati motivi tutti sono rimasti a mezzo servizio. Ad oggi le voci più insistenti riguardano Torregrossa e Donnarumma: il capitano bresciano piace a diverse squadre di serie A e potrebbe anche scegliere di proseguire la sua carriera altrove, mentre l'attaccante partenopeo non ha vissuto una delle sue migliori annate. Difficile trattenere i pezzi pregiati, ma Massimo Cellino deve fare uno sforzo per poter creare una squadra competitiva in un campionato davvero complesso.