© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il paragone con Pirlo? Andrea è inarrivabile. Come Gerrard, il più dinamico o Modric, unico nello stile. Ma io mi rivedo in Gattuso". Parole di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia e astro nascente del calcio italiano, che a La Gazzetta dello Sport sottolinea anche l'attesa per il debutto in serie A: "La vivo con leggerezza, riesco a governare le emozioni: bisogna farlo nel calcio ma soprattutto nella vita. È un nuovo inizio per tutto il Brescia".

Sulle parole di Cellino ("Tonali può fare il play o la mezz’ala"), il giocatore risponde con sicurezza: "Mi piace muovermi davanti alla difesa, è la posizione che preferisco. Il trequartista l’ho fatto poche volte, richiede movimenti diversi".

Chiusura ancora sulle parole di Cellino in merito al mercato ("Lo venderei solo per avere Chiesa"): "Se firmerei per lo scambio? Chiesa farebbe comodo a qualsiasi squadra, l’ho visto da vicino nell’Under. Un fenomeno".