Brescia, Tonali: "Sto con Cellino. Giocheremo solo se e quando sarà davvero possibile"

“Sto con Cellino. Giocheremo solo se e quando sarà davvero possibile”. Intervistato dal Corriere della Sera, Sandro Tonali, talento del Brescia, ha le idee molto chiare sulla possibile ripresa: “Ricordo l’atmosfera della gara col Sassuolo, non aveva senso. Qui si parla di morti, io non vedo i miei genitori da due mesi. Noi possiamo anche essere pronti a giocare, ma la gente sarebbe pronta a esultare per un gol o arrabbiarsi per quello che sta succedendo? Non scherziamo”.

Siete ultimi in classifica. C’è chi dice che sia una mossa per salvarsi.

“Non vogliamo regali, ma la salute viene prima di tutto. Quando si potrà giocare lo faremo, anche a porte chiuse. E sarà un altro Brescia: giocheremo per chi sta soffrendo, per chi alo stadio non ci sarà”.

Sui tagli agli stipendi?

"Ognuno deve fare la sua parte".