Brescia, Tonali supera il test Juve. Davanti agli scout del Manchester Utd

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulla tribuna del Rigamonti c’erano diversi osservatori, tra i tanti l’uomo di fiducia del Manchester United, club che potrebbe avere presto l’urgenza di sostituire Paul Pogba. Secondo gazzetta.it, Sandro Tonali potrebbe essere uno dei candidati a questo scomodo ruolo: superato brillantemente l'esame Juventus, il classe 2000 diventa un obiettivo importante di mercato anche in ottica gennaio, quando molte big torneranno a cercare un rinforzo per l'immediato ma anche per il futuro.