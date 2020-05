Brescia, Tonali tra Inter e Juventus: il futuro si deciderà in tempi brevi

Si accende la sfida tra Inter e Juventus per arrivare a Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 lascerà sicuramente il Brescia nel corso della prossima finestra di calciomercato e il suo futuro non verrà deciso last minute perché tutte le parti in causa vogliono risolvere l'affare per tempo. Molto dipenderà dal calciatore che più dell'aspetto economico sarà molto attento alle prospettive tecniche che gli verranno proposte, vista la giovane età e l'abitudine a giocare con continuità. Cellino punterà a capitalizzare al massimo la sua cessione, magari provando a inserire nell'asta anche club stranieri come il Barcellona. L'intenzione attuale del giovane azzurro è quella di restare in Italia ma le vie del mercato sono decisamente infinite, soprattutto in un momento pieno di dubbi come quello che stiamo attraversando. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.