© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali ha raggiunto la squadra in ritiro e allontana momentaneamente le voci di mercato. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione per quanto riguarda il regista delle rondinelle, nel mirino del Paris Saint-Germain. In attesa dei primi test amichevoli e del ritiro in Austria dal 2 all'8 agosto, il talento azzurro ha iniziato a lavorare con la propria squadra: al momento l'unico pensiero è quello di arrivare pronto alla prossima stagione.