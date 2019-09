Brescia, tra il ritorno di Balotelli e i segnali più che positivi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È stata la settimana della consapevolezza, della voglia di allontanare quelle voci di un esonero davvero ingiusto. Il Brescia ed Eugenio Corini, un anno dopo ancora insieme nonostante quelle voci che spesso hanno destabilizzato anche gli ambienti più solidi. Dopo la rimonta subita contro il Bologna si percepiva il malumore, ma il successo di Udine ha restituito il sorriso ad una squadra che comunque ha dato ottimi segnali anche nella sconfitta contro i felsinei. Una prestazione da applausi contro la Juventus, senza dimenticare il ritorno in campo di Mario Balotelli: la settimana densa di impegni si chiuderà su un campo complesso come quello di Napoli. Finalmente ci siamo, ora le Rondinelle possono provare a spiccare il volo per poter raggiungere la salvezza.

IL RITORNO DI SUPERMARIO - L'attesa è finita, dopo ben quattro giornate di squalifica è tornato in campo Mario Balotelli, all'ennesima avventura della sua carriera calcistica. L'attaccante azzurro, nonostante le pressioni in questo ultimo periodo, è riuscito a tenere a bada il suo temperamento in una gara tesa non solo per il risultato in bilico fino al fischio finale.

Supermario, tralasciando qualche segno di nervosismo, è riuscito a gestire la gara dal punto di vista mentale. L'attaccante azzurro è mancato per via di una forma fisica non proprio eccellente, ma Corini lo sa bene: Balo deve lavorare duro per poter ritrovare la giusta condizione.

SEGNALI POSITIVI - Indipendentemente dalla sconfitta e dal ritorno tanto atteso dell'ex Nizza e Marsiglia, si è vista una squadra coriacea, in grado di saper affrontare una compagine esperta come quella bianconera. Sono mancati alcuni aspetti durante l'arco dei 90', su tutti la lucidità durante gli assalti finali. Esperienza che si acquisisce giocando altre gare, gestendo pressioni e limitando giocatori che anche con un solo colpo (quello di Pjanic, ad esempio) riescono a vincere le partite..

Il Brescia ha una propria identità di gioco, i segnali positivi si sono visti anche nel maggiore momento di difficoltà. Sono mancati alcuni accorgimenti, ma soprattutto alcuni elementi esperti della rosa. I segnali positivi sono comunque arrivati, bisogna soltanto migliorare per poter raggiungere l'obiettivo finale. Ci vuole tempo, l'importante è avere la consapevolezza dei propri mezzi.