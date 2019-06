Brescia, tra parametri zero e riconferme: Donnarumma può rimanere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si avvicina il primo luglio e i rapporti sul mercato iniziano ad intensificarsi. Il Brescia vuole costruire una squadra in grado di poter raggiungere l'obiettivo minimo della società lombarda, ovvero la salvezza. Serve prima riconfermare chi ha fatto bene nel campionato cadetto, in modo tale da costruire un'ossatura solida da poter migliorare nelle prossime settimane.

Cambio di rotta su Donnarumma, Ndoj e Martella: dopo le polemiche delle ultime settimane, i tre sono stati convocati per le visite mediche e per il ritiro in programma a Darfo Boario Terme, dal 14 al 28 luglio. Decisiva la mediazione di Corini con il patron Cellino, che vuole ripartire da tre elementi chiave. Soprattutto Donnarumma è una priorità, l'ex Empoli può mettere a disposizione tutta la sua esperienza in vista della prossima stagione. Da non dimenticare nemmeno Emanuele Ndoj, protagonista lo scorso anno nel centrocampo con Tonali e Bisoli.

Nel frattempo si attende il 30 giugno anche per poter provare un colpo alla Baggio o alla Guardiola, un giocatore parametro zero che può dare esperienza e qualità alla rosa. I nomi che circolano sono pesanti, soprattutto in Europa. In attacco Pandev e Giroud, in mediana De Rossi, Behrami e Montolivo. Anche in difesa si può pensare ai nomi che circolano, come Ranocchia o Andreolli. Ovviamente si cerca qualcuno che possa dare quel qualcosa in più ad una rosa che ha già dimostrato molto, ma che deve assolutamente riconfermarsi anche nel massimo campionato.