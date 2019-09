Brescia, tutti attendono Balo: servono gol anche per la nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti attendono Supermario. L'amichevole di ieri ne è la prova, a Brescia c'è grande attesa per poter vedere in campo il centravanti azzurro. Le Rondinelle hanno bisogno di Mario, l'ex Nizza e Marsiglia deve assolutamente ritrovarsi in una piazza che può dargli amore e tantissimo affetto. Sarà il suo anno, anche perché la sua idea è una e molto chiara, quella di tornare in nazionale. L'Italia ha bisogno di un riferimento in avanti e sicuramente la fisicità di un giocatore simile può regalare moltissime alternative a Roberto Mancini.

LA PRIMA AMICHEVOLE - Mercoledì Balotelli è sceso in campo per la prima partita con la maglia del Brescia, un test match contro il Mantova stravinto 5-1. Un esordio atteso da tanti, anche se è mancato il gol. Eugenio Corini lo ha provato anche in coppia con Alessandro Matri, proprio per poter analizzare al meglio tutte le situazioni di gioco. Sicuramente Balo ha dimostrato di poter fare bene con un attaccante a supporto, il 4-3-1-2 con un trequartista come Spalek potrebbe valorizzare al meglio le caratteristiche di un giocatore che vuole ritrovarsi.

VOGLIA DI NAZIONALE - Ovviamente l'obiettivo è quello di ritrovare la convocazione in nazionale ed essere protagonista nei prossimi campionati europei. Per le qualificazioni di ottobre ci sono poche speranze, anche perché Balotelli scenderà in campo soltanto il 24 settembre.

Ma già a nelle ultime due partite, con il passaggio del turno che potrebbe essere già in mano all'Italia, Mancini potrebbe farci un pensierino. Il tecnico stima molto il giocatore, ma ora Supermario dovrà rispondere sul campo. Non solo con i fatti, ma anche con i gol. Quelli pesanti, quelli che servono all'Italia e al giocatore per poter ritornare al top della forma, sia fisica che mentale.