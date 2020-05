Brescia, tutto in alto mare: tamponi da effettuare e allenamenti ancora da programmare

Tutto in alto mare. In casa Brescia la ripresa slitta ancora, almeno per quanto riguarda gli allenamenti di gruppo. Nelle ultime ore non sono arrivate ulteriori indicazioni in merito: al momento non ci sono sessioni individuali programmate e tutte le attività sono facoltative. Mario Balotelli ha deciso di non allenarsi a Torbole, mentre Diego Lopez è ancora in quarantena. È pur vero che dai piani alti della Lega ancora non sono arrivate decisioni definitive, ma al momento la compagine biancoblù sembra essere una delle squadre meno organizzate in vista di un'eventuale ripresa.

LA SITUAZIONE - Sono state settimane lunghe e tortuose un po' per tutti. La società, fino ad oggi, ha convocato la rosa soltanto in due occasioni: i test fisici, per capire la condizione atletica, e gli esami ematici. Tutti hanno risposto presente, compreso Mario Balotelli. Gli allenamenti individuali e facoltativi sono però rimasti tali: c'è chi si è allenato, ma non tutti hanno deciso di presentarsi sui campi del centro sportivo. Inoltre all'appello mancano quattro elementi della rosa - Joronen, Zmrhal, Spalek e Mateju - e mister Diego Lopez: chi è tornato dall'estero nei giorni scorsi è ancora in isolamento. Il tecnico uruguiano terminerà il periodo di quarantena lunedì e potrà tornare ad organizzare gli allenamenti, mentre i calciatori si uniranno ai compagni durante la prossima settimana.

CASO BALO? - E Supermario cosa fa nel frattempo? Il numero 45 si è presentato a tutte le convocazioni ufficiali del club, ma ha deciso di allenarsi a casa con suo fratello. Un atteggiamento che in molti hanno "condannato", con voci di mercato e fratture definite insanabili per il prosieguo della carriera con la maglia delle Rondinelle. Le 'accuse' sono state rispedite subito al mittente, con il solito post social: "smettetela di scrivere cavolate", ha detto Balo. D'altronde fino a prova contraria - ovvero al momento della prima convocazione ufficiale - non c'è nessun caso. Da lunedì, indipendente dalle scelte e dalle presunte voci, sarà necessario correre ai ripari. Diego Lopez dovrà impostare un finale di stagione rovente, dove può succedere ancora di tutto.