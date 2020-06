Brescia, tutto su Sandro Tonali: prima della cessione bisogna pensare alla salvezza

vedi letture

Saranno gli ultimi 70 giorni di Sandro Tonali al Brescia? Nessuno può dirlo con certezza, ma visto lo strappo irreparabile con Mario Balotelli, le Rondinelle punteranno tutto sul centrocampista classe 2000. La cessione sembra essere scontata: l'Inter, stando alle ultime indiscrezioni, ha superato la Juventus, manca soltanto l'accordo con Massimo Cellino. Il mercato però è ancora lontano, la ripresa invece è dietro l'angolo: per rimanere aggrappati alla serie A Diego Lopez si affiderà ad uno dei giocatori di maggior talento presenti in rosa.

Si riparte da Firenze - I biancoblù - reduci dalla sconfitta nel test match con l'Udinese - torneranno in campo a Firenze dopo il ko subito contro il Sassuolo, prima dello stop forzato. I conti non mentono e fare punti per rimanere nella massima serie non sarà semplice. L'unica speranza resta Sandro Tonali, anche se il numero 4 dovrà recuperare dal punto di vista fisico: i problemi muscolari lo tormentano da un po', per non correre rischi (anche in chiave mercato), è meglio non forzare la mano. Tutto su Tonali dunque, ma il tecnico uruaguagio dovrà gestire al meglio il calciatore.

Testa al campo, poi la cessione - Durante il mercato può accadere di tutto, ma il giocatore ha già scelto l'Inter. C'è già un accordo di massima tra le parti, ora bisognerà convincere il numero uno delle Rondinelle. Il campionato però incombe, la testa dovrà necessariamente rimanere sull'attuale stagione. Il Brescia si affiderà ad un giovane calciatore che ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola, anche perché al momento ci sono pochissime alternative in rosa. Poi si parlerà di eventuali cessioni, di mercato e di trattative da imbastire. Non prima di 70 giorni, anche perché c'è una salvezza che può essere ancora raggiunta.