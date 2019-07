Brescia, tutto sulla difesa: ma a centrocampo la coperta è corta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima uscita stagionale ha evidenziato moltissimi lati positivi, ma Eugenio Corini e il Brescia devono pensare assolutamente al mercato. In difesa è arrivato il venezuelano Jhon Chancellor, una vera incognita per la mancanza di esperienza in Europa. Nonostante tutto rimane un centrale interessante e che può dare un gran contributo alla retroguardia delle rondinelle. Ci saranno comunque altri arrivi in casa lombarda per poter affrontare al meglio il prossimo campionato di serie A.

Bogdan obiettivo numero uno - Manca ancora qualche elemento in difesa e al momento Luka Bogdan rimane uno degli obiettivi principali delle rondinelle. Difensore centrale croato che si è messo in mostra con il Livorno, vista la fisicità potrebbe essere un'alternativa a Chancellor. Il patron dei labronici lo valuta almeno 4 milioni di euro, ma visto il potenziale potrebbe essere un ottimo acquisto in prospettiva.

Ipotesi André Pinto - Ipotesi interessante ma al momento poco probabile. Il difensore portoghese classe 1989 potrebbe essere un innesto di esperienza per la retroguardia biancoblù, vista anche l'esperienza in Europa. Ben 265 presenze con 12 gol all'attivo, non male per un giocatore del suo ruolo. In questo caso bisognerà capire quale sarà la valutazione da parte della società lusitana, Cellino non andrà oltre i 4 milioni di euro richiesti per Bogdan.

Coperta corta a centrocampo - Manca qualcosa anche nella zona nevralgica del campo: Tonali, Bisoli e Ndoj danno la giusta sicurezza, con Dessena uomo d'esperienza. Serve comunque un sostituto all'altezza per poter sopperire ad eventuali infortuni. La stagione sarà molto lunga e le rondinelle devono assolutamente intervenire per poter dare a Corini una squadra in grado di raggiungere una salvezza tranquilla.