© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali di Brescia e Udinese, pronte a sfidarsi per il 23° turno di Serie A alle ore 15 tra le mura del Rigamonti. Tutto confermato per le Rondinelle del nuovo allenatore Diego Lopez, mentre tra i bianconeri c'è la sorpresa De Maio al posto di Becao in difesa. Ecco, nel dettaglio, i due schieramenti:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Balotelli, Ayé. All.: Lopez.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All.: Gotti.