Brescia, una questione di priorità: la squadra viene prima di Balotelli

"Continueremo sempre a parlare di Balotelli, fa notizia. Lui ha le caratteristiche per essere protagonista solo se ha voglia ed entusiasmo. Ha tante qualità che non è mai riuscito ad esprimere. Mario non riesce ad essere a disposizione della squadra, e quando sei ultimo hai bisogno di un calciatore che non sappia solo tirare forte nel momento in cui gli arriva il pallone". Parole e musica di Fabio Grosso, che in qualche modo smentisce Mario Balotelli : l'attaccante aveva pubblicato, sul proprio profilo Instagram , una storia in cui polemicamente commenta le voci degli ultimi giorni: "Lasciamoli parlare", ha scritto SuperMario, ad accompagnare il video della seduta di massaggi.

Il tecnico delle Rondinelle ha sicuramente ragione su un particolare: continuare a parlare sempre e solo di Mario Balotelli non fa bene a una squadra che è tornata con merito in Serie A e che ha bisogno di ritrovare certezze ed entusiasmo. In una situazione del genere, l'ex giocatore di Inter e Milan può diventare un peso ulteriore, soprattutto se l'atteggiamento dovesse essere ancora quello delle ultime settimane. "Il mio lavoro è far scendere in campo i ragazzi spensierati": un obiettivo e una necessità primari, per non gettare alle ortiche una stagione e il patrimonio tecnico a disposizione. Che il problema sia soprattutto psicologico è confermato da un'altra frase che fa riflettere: "Nella ripresa ci siamo arresi, ma avremmo potuto opporre più resistenza". Insomma, ci sarà tanto da lavorare per risollevare un ambiente che deve ancora riprendersi dagli scossoni delle ultime settimane. Ma tutti dovranno remare nella stessa direzione.