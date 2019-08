© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Valzania dice no al Brescia. Il centrocampista dell'Atalanta, rientrato dopo il prestito al Frosinone. C'era l'ok fra le due società per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore, le cui richieste però hanno fatto saltare la trattativa. Per Valzania, riporta La Gazzetta dello Sport ora è l'Hellas Verona ad essere in pole position.