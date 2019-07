Brescia, via al ritiro: la lista dei convocati da Corini per il raduno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo giorno di ritiro ieri per il Brescia a Torbole, la rosa di Eugenio Corini si è rimessa a lavoro in vista della stagione del ritorno in Serie A. Questa la lista dei presenti.

Portieri: Enrico Alfonso, Lorenzo Andrenacci, Federico Botti, Stefano Filigheddu

Difensori: Andrea Cistana, Daniele Gastaldello, Bruno Martella, Felipe Curcio, Stefano Sabelli, Alessandro Semprini, Andrea Papetti, Giulio Magri

Centrocampisti: Dimistri Bisoli, Daniele Dessena, Simone Ferrari, Massimiliano Mangraviti, Emanuele Ndoj, Nikolas Spalek, Luca Tremolada, Mattia Viviani, Andrea Lussignoli, Nicola Torchio

Attaccanti: Florian Ayè, Alfredo Donnarumma, Leonardo Morosini, Ernesto Torregrossa, Brjian Ibrahimi