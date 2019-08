© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Brescia ha risolto in queste ore le difficoltà per Jaromir Zmrhal, che si appresta a diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Corini. Il presidente Cellino nella notte ha superato gli ostacoli sorti negli ultimi giorni, chiudendo praticamente l'operazione con lo Slavia Praga, club proprietario del cartellino del classe '93, stando a quanto riporta Sky.