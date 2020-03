Breve cronistoria del botta e risposta tra Dal Pino e Marotta

Giorni caldissimi per il calcio italiano. La difficile gestione dell'allarme legato alla diffusione del contagio da Coronavirus è stata terreno fertile per le polemiche. Soprattutto, tra la Lega Serie A e l'Inter, dopo la decisione della prima di rinviare il derby d'Italia contro la Juventus, inizialmente programmato a porte chiuse. Grandi protagonisti, a livello mediatico, il presidente di Lega, Paolo Dal Pino, e l'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta. Abbiamo cercato di riassumere, a livello cronologico, i momenti salienti delle loro schermaglie.

Venerdì 28 febbraio - Marotta: "Senza pubblico no emozioni, accettiamo a malincuore" - Il prefetto di Torino ha deciso da poco: Juventus-Inter si giocherà, ma a porte chiuse. L'ad nerazzurro non è certo entusiasta: "Senza pubblico si sminuiscono le emozioni, ma la tutela dei cittadini va salvaguardata. Accettiamo, seppur a malincuore, queste decisioni".

Sabato 29 febbraio. Ore 12.12 - La Lega rinvia Juventus-Inter e altre quattro partite - Attorno a mezzogiorno di sabato, la decisione da cui nasce l'intera polemica. La Lega Serie A annuncia il rinvio, al 13 maggio, di cinque partite della 26^ giornata, a cui si aggiungerà poi anche Samp-Hellas. Spicca, ovviamente, Juventus-Inter.

Sabato 29 febbraio. Ore 13.23 - Marotta: "Sono preoccupato. Bisogna garantire sana competitività" - Poco dopo la decisione della Lega Calcio, Marotta interviene in maniera netta: "Da dirigente sportivo, dico che ci siamo trovati dinanzi a questa repentina decisione della Lega Calcio. Sono preoccupato perché dovesse essere firmata la proroga del blocco fino al'8 maggio nelle regioni a rischio, mi chiedo come verrà gestito il calendario. Il primo obiettivo è la salute del cittadino. Poi quando torniamo a parlare di calcio dico che bisogna rispettare valori per garantire una sana competitività".

Domenica 1 marzo - Marotta: "Campionato falsato" - La giornata si apre con nuove dichiarazioni di Marotta, dopo una notte in cui sono fermentate le proteste dei tifosi nerazzurri e l'Inter ha chiesto un consiglio di Lega straordinario. Sulle pagine dei quotidiani sportivi, l'ad interista tuona: "Il torneo è falsato. È alterato nei suoi equilibri. Basti pensare solo agli infortuni e alle squalifiche. E poi ci sono gli aspetti psicologici di una squadra, dovuti alla classifica. E ancora: l’Inter è danneggiata, il calendario di maggio è incredibile".

Domenica 1 marzo. Ore 11.03 - Dal Pino: "L'Inter ha rifiutato di giocare lunedì" - Alle parole di Marotta risponde a stretto gro di posta Paolo Dal Pino, presidente di Lega. La polemica continua: "Venerdì l'a.d. De Siervo e io abbiamo proposto all'Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L'Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato".

Domenica 1 marzo. Ore 22.24 - Marotta: "Decisione presa in modo sbagliato" - Ospite di Telelombardia, ancora Marotta: "La Lega per prendere una decisione così importante avrebbe dovuto convocare un consiglio straordinario e un’assemblea. Io contesto una decisione presa in modo sbagliato. Chiaramente giocare a porte chiuse è una scelta che non piace a nessuno, ma forse vista la situazione era uno strumento inevitabile”.

Lunedì 2 marzo - Marotta: "Proposta della Lega impraticabile" - In attesa di aggiornamenti, è ancora l'ad dell'Inter a rispondere, questa volta direttamente al presidente Dal Pino: "Una proposta impraticabile e quasi provocatoria. Il pubblico ammesso sarebbe stato solo quello juventino e giocare lunedì (oggi, ndr) sarebbe andato contro la logica della tutela della salute pubblica, presupponendo, di fatto, la scomparsa dell'allarme Coronavirus nel giro di sole 24 ore. Abbiamo ricevuto un'ipotesi informale e aleatoria - spiega il dirigente nerazzurro - da parte dell'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, nella serata di venerdì, che non abbiamo voluto neanche tenere in considerazione, nel rispetto dell'Inter, di milioni di nostri sostenitori e di tutti gli appassionati di calcio in generale".