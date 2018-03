Brilla l'etoile di Balotelli: affare a costo zero nel prossimo mercato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La rinascita a Nizza. Mario Balotelli veste sempre più i panni del trascinatore degli uomini di Lucien Favre a suon di gol e di prestazione. Segna e lavora per la squadra l'attaccante italiano che da due anni a questa parte è entrato nel cuore dei sostenitori delle Aquile della Costa Azzurra. I numeri sono tutti dalla sua parte. Quattrodici gol in campionato in ventuno incontri disputati, sei in Europa League su sette gare giocate, praticamente la media di uno a partita, uno in Coppa di Lega e uno nelle qualificazione di Champions League. Una rinascita importante per lui che spesso ha fatto trasparire parole al miele nei confronti della società rossonera con cui ha ritrovato continuità di prestazione e di rendimento. Il suo nome, inoltre, è entrato nella storia del club. Nel giorno della sua doppietta con la Lokomotiv Mosca, Super Mario ha realizzato il suo 38 gol fra le fila dei nizzardi diventando il miglior marcatore degli anni 2000 superando in vetta alla speciale graduatoria Dario Cvitanich. L'attaccante argentino, ora al Banfield, ha realizzato 36 reti in 75 incontri giocati, contro i 39 in 59, con una media assai più alta.

Balotelli in Ligue 1, e al Nizza, sembra aver trovato la sua giusta dimensione. Nel campionato francese sono ben 29 i gol messi a segno nelle due stagioni giocate in rossonero con una media realizzativa di un gol ogni circa 120' minuti, poco più di una marcatura a partita. E pensare però che il suo contratto scadrà a fine mese. Si sa ancora poco sul suo futuro anche se molti sono pronti a scommettere sia proprio in Italia. In passato infatti i bookmakers spingevano l'attaccante proprio in patria per il futuro ma al momento non ci sono state né trattative né pour parler. Intanto, in attesa di sapere quale sarà il suo futuro, Mario Balotelli si carica il suo Nizza sulle spalle. L'etoile nel firmamento rossonero.