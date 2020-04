Brocchi: "Mai stato il lecchino di Berlusconi. Se Lotito non avesse creduto in Inzaghi?"

Cristian Brocchi, ex tecnico del Milan oggi alla guida del Monza del tandem Galliani-Berlusconi, parla della sua esperienza in rossonero durante una diretta Instagram in compagnia di Mauro Suma: "Galliani mi aveva promesso che sarei tornato per allenare il settore giovanile del Milan una volta terminata la carriera di calciatore. Così avvenne. Mi feci male con la maglia della Lazio e Galliani mi chiamò il giorno dopo il mio infortunio per chiedermi se era vero, come si leggeva, che la mia carriera fosse finita e se nella prossima stagione avessi voluto allenare il settore giovanile del Milan. Alla fine, dopo qualche dubbio, perché inizialmente volevo continuare a giocare, accettai. C'erano persone meravigliose nel settore giovanile del Milan e mi son messo a imparare e studiare. Abbiamo iniziato a fare questo percorso insieme, che mi ha appassionato tantissimo. Ci siam tolti delle belle soddisfazioni e abbiamo portato su tanti ragazzi. Al Milan c'era l'idea di non andare a spendere soldi per gli Allievi Nazionali o la Primavera. Non pensavamo al successo immediato in quelle categorie, ma alla crescita dei giocatori da piccoli. Da allenatore? Non è facile, per uno che ha il Milan dentro, sentire sempre della gente che ti massacra, sminuendoti come persona, come giocatore del Milan e poi come allenatore. In quei due mesi non son stati raggiunti gli obiettivi, ma sono entrato in un momento più che difficile. Non dirò mai che momento era, dico solo che non esistono allenatori con la bacchetta magica e da una settimana all'altra riescono a ribaltare tutte le cose. Non potevo dire di no quando il presidente mi ha detto che avrei allenato la prima squadra a partire dal giorno successivo. La cosa peggiore è quella di essere considerato il lecchino di Berlusconi o Galliani. E' il dolore più grande, perché non lo sono. La società ha visto il lavoro che avevo fatto e ha fatto una scelta, giusta o sbagliata che sia. Non ho mai leccato il culo a nessuno. Tutti gli allenatori all'inizio hanno bisogno di un dirigente o un presidente che crede in lui. Se Mirabelli non avesse creduto in Gattuso, Gattuso avrebbe fatto l'allenatore del Milan? Se Lotito non avesse creduto in Simone Inzaghi, idem. Ancora oggi pago le conseguenze dello scetticismo nei miei confronti. Spero che al Milan succeda quello che sta succedendo nel mio club: programmazione, persone serie che abbiano voglia di arrivare ad un obiettivo dichiarandolo e facendo di tutto per raggiungerlo. Spero che possano arrivare ad un punto in cui riescano a fare le cose fatte per bene. Con tutti gli allenatori che son passati in questi anni al Milan, probabilmente non è solo un problema di allenatore".