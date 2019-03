© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sugli obiettivi nerazzurri per il centrocampo, spiegando come Marotta è arrivato a puntare Tanguy Ndombelé del Lione. La sua valutazione è schizzata alle stelle e ha superato quota 60 milioni perché, ma ha margini di crescita importanti ed è il classico giocatore da progetto, che potenzialmente può essere rivenduto a una cifra ancora maggiore perché è destinato a migliorare ulteriormente. Con l’entourage del ragazzo di Longjumeau qualche contatto c’è stato e provare un’esperienza in Italia lo intriga. Così come l'Inter è intrigata da lui, alternativa più giovane ai big della Liga come Kroos, Modric e Rakitic, tutti in forse ma con la possibilità di restare a Real e Barça.

Ma non solo: altri nomi per il centrocampo sono Thomas, Nicolò Barella e Jordan Veretout, (un gradino sotto nella gerarchia delle preferenze tuttavia). Il primo ha contratto ancora lungo con l'Atletico Madrid, ma sembra orientato a lasciare la capitale spagnola in cerca di una nuova esperienza. La pista che porta all'italiano invece è complicata dalla valutazione: quella attuale di 45 milioni fatta dal presidente Giulini è considerata troppo alta, ma se il Cagliari accetterà di inserire un paio di contropartite tecniche e dei bonus, l’affare potrebbe tornare d’attualità.