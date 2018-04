Brozovic-Perisic sugli scudi, l'Inter rinasce grazie al duo croato

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sarà una Pasqua felice in casa Inter. I nerazzurri hanno centrato la seconda vittoria consecutiva dopo il largo 5-0 ottenuto a Genova contro la Sampdoria rilanciando le proprie ambizioni in zona Champions League. I nerazzurri hanno rosicchiato qualche punto alla Roma, tenendo dietro anche la Lazio vittoriosa sul Benevento. Un’Inter che nelle ultime gare sembra rinata, anche grazie alla sua coppia croata composta da Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Il primo sembra aver ritrovato i suoi standard, paradossalmente, proprio nel momento in cui gli sono state date più responsabilità. Assieme a Roberto Gagliardini, Brozovic ha dato vita a una cerniera di centrocampo che nelle ultime 3-4 gare ha restituito garanzie e fiducia alla squadra. Anche grazie alle prestazioni importanti del calciatore classe 1992.

L’altro croato rinato nelle ultime gare è Ivan Perisic. Decisivo a Marassi, l’ex Wolfsburg è stato decisivo anche nel match casalingo contro gli scaligeri. Un gol e ben due assist decisivi per il compagno Mauro Icardi, altro calciatore che sembra essersi nuovamente caricato la squadra sulle spalle. Prestazioni che sicuramente potrebbero rilanciare il nome del croato in chiave mercato, ma intanto l’Inter se lo gode. Sicuramente il modo migliore per avvicinarsi al derby.