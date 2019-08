© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marcelo Brozovic sblocca la sfida del Meazza. Il primo gol stagionale dell'Inter di Antonio Conte porta la firma del centrocampista croato: Asamoah, sempre troppo solo sulla sinistra, appoggia per il compagno di squadra, che disegna una traiettoria imparabile per Gabriel. La sfera si insacca sotto l'incrocio destro, 1-0 per i nerazzurri su un buon Lecce.