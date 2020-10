"Brucia ancora l'eliminazione agli ottavi". Agnelli torna sull'ultima Champions League

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha fatto un breve bilancio anche su quello che è stato l'anno calcistico extra nono titolo per il 19-20. "E' stato un anno agrodolce, dentro e fuori dal campo. Abbiamo fatto un aumento di capitale da 300 milioni per mantenere la competitività sportiva e consolidare l'equilibrio economico finanziario. Un aumento di capitale così ha dato le basi per una robustezza patrimoniale che non ci saremmo immaginati di usare per questo periodo. Ci brucia ancora la finale della Supercoppa e l'eliminazione agli ottavi di Champions. Sono risultati che non ci hanno soddisfatti".