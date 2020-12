Bruges, Clement: "L'impresa? Roma non è stata fatta in un giorno"

"Sono deluso ma allo stesso tempo orgoglioso". Questo il concetto espresso da Philippe Clement, allenatore del Bruges, dopo il 2-2 in casa della Lazio. Un pareggio che sancisce l'eliminazione dei belgi dalla competizione. Ecco il resto della conferenza stampa del tecnico: "Abbiamo lavorato tanto e anche in inferiorità numerica abbiamo giocato bene. Eravamo a uno-due centimetri da una vittoria che sarebbe stata storica. Roma in effetti non è stata costruita in un solo giorno...".

Sobol è stato espulso ma lei lo stava per sostituire...

"Sì, c'è stato un problema con l'arbitro, non si poteva fare prima. Tornare a giocare in Europa League è un dispiacere e un peccato, anche se comunque rimane una qualificazione molto importante: la stagione scorsa abbiamo affrontato lo United, ma potevamo fare meglio. Adesso ci serviranno dei giorni per recuperare energie".