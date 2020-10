Brugge-Lazio 0-1 al 14'. Magia di Correa e biancocelesti che sbloccano la partita

Lazio in vantaggio a Brugge con Joaquin Correa al 14'. Splendido l'argentino che duetta con Marusic e poi trova la soluzione da fuori area con un sinistro a giro dal limite che si infila sul palo più lontano, dove Mignolet non può arrivare. Terzo gol in carriera in Champions League per l'argentino, che era andato a segno in passato con la maglia del Siviglia.