Brunelli: "Sulla contemporaneità Juve-Napoli ancora nessuna decisione"

Intervistato da Radio Crc, il direttore generale della Lega di Serie A Marco Brunelli ha parlato così della richiesta di contemporaneità delle gare di Napoli e Juventus nelle prossime cinque giornate di campionato: "In realtà non abbiamo preso ancora nessuna decisione. Col buon senso, ci siamo riservati la pubblicazione di anticipi e posticipi della penultima giornata solo dopo la prossima. Abbiamo dei regolamenti che dipendono dai contratti televisivi, che sono stringenti e vincolanti. Sono stati concordati dalle tv con tutte le società e ci obbligano alla contemporaneità solo all'ultima giornata. Le televisioni hanno diritto a più orari anche alla penultima giornata, questa regola è stata applicata con un minimo flessibilità in passato accorpando magari chi era impegnato a lottare per il titolo o la retrocessione anche nella penultima giornata. Penso, ad esempio, al periodo in cui la Juve lottava col Milan. Richiamo questi precedenti come indizio di ciò che potremmo fare. La riunione si consumerà lunedì, solo allora faremo il programma. Confermo la richiesta di De Laurentiis, sono stati ricordati questi precedenti, perché hanno un valore. C'è una grande differenza tra terzultima e penultima giornata. La terzultima ha un programma ufficializzato già mesi fa, in tempi non sospetti. Cambiare un programma già ufficializzato è diverso. Le Tv si mettono di traverso? Nessuno si mette di traverso. Ogni decisione deve tener conto di tanti fattori. Esiste un principio generale secondo cui la decisione di garantire la contemporaneità solo all'ultima giornata è stata presa da tanto tempo e proposta come tale alle tv quando sono stati commercializzati i diritti. E' evidente che due partite così importanti per assegnare il titolo sono uno spettacolo straordinario anche per chi tifa per altre squadre. Qualcun altro, però, sostiene che un tifoso di Napoli o Juve, se si giocasse in orari sfalsati, guarderebbe entrambe le partite e la cosa porterebbe ad un introito doppio. Non avendo ufficializzato il programma, l'ultima parola spetta alla Lega. Le parole di Sarri sui calendari? Mi è molto simpatico e capisco i suoi simpatici rimproveri su cose che non gli piacciono, ma la Lega non fa calcoli su chi gioca prima o lo fa di giorno o di sera. E' piuttosto normale che chi partecipa alla Champions anticipi rispetto a chi disputa l'Europa League. La decisione tiene conto di tanti fattori. La scelta di garantire la contemporaneità all'ultima giornata fu fatta da tutti. È un dibattito difficile da chiudere. La Lega di A non si è mai fermata, il nostro commissario non ha bisogno di presentazioni".