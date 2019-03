Bruno Alves: "Conquistare salvezza a Parma vale più di uno scudetto"

© foto di Federico Gaetano

"Non siamo ancora salvi, quindi evitiamo di parlarne e non per scaramanzia. Ora abbiamo la partita contro l’Atalanta, che è molto difficile, e dobbiamo rimanere sul pezzo". Parole di Bruno Alves, difensore del Parma che tiene alta la concentrazione in vista delle prossime gare della squadra crociata. Attraverso La Gazzetta dello Sport, il portoghese ha poi proseguito: "Conquistare la salvezza a Parma vale uno scudetto? Anche di più. Ho vinto campionati un po’ dappertutto in giro per l’Europa, ma vi garantisco che salvarsi qui in Italia è davvero molto complicato".